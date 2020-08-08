«Ювентус» проклят». Маурицио Сарри — о вылете туринской команды из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал прокомментировал вылет туринского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Лиона».



«Мы вылетели из турнира, в котором выиграли шесть из восьми матчей, один сыграли вничью и один — проиграли. Это означает, что в восьми встречах мы бы набрали 19 очков. Если бы в Лиге чемпионов была таблица, мы занимали бы первое или второе место. Вместо этого „Ювентус“ вылетел. Вот почему мне невероятно грустно. Это заставляет меня думать, что „Ювентус“ проклят в Лиге чемпионов.



Если бы я не был так расстроен, я покинул бы стадион с улыбкой на лице, потому что снова увидел своих футболистов в хорошей форме. Они выложились на все сто, боролись до конца. Они вложили всю душу в эту игру, и я оценил это», — приводит слова Сарри Goal.com.

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