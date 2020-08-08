Габриэл Жезус: «Манчестер Сити» обыграл лучший клуб в истории ЛЧ, это большое достижение

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).



«Мы обыграли лучший клуб в истории турнира, так что для нас это большое достижение. У „Реала“ отличная команда, много классных игроков. Они могут нас обыгрывать, поэтому мы вышли на поле с намерением выложиться на полную катушку.



Мы люди и можем допускать ошибки, но я всегда верю в положительный исход и давлю, давлю. Это одна из моих сильных сторон. Рад, что забил. Работаю, чтобы стать великим нападающим. Пашу каждый день, чтобы стать похожим на Роналдо. Он значительно превосходит меня по игровым качествам. Мне ещё много нужно работать, чтобы стать таким, как он», — приводит слова Жезуса BT Sport.

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