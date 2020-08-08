Седрик Гогуа провёл первую тренировку в «Роторе»

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, перешедший в «Ротор» на правах аренды, провёл первую тренировку в составе волгоградской команды.
«Сегодня провёл первую тренировку вместе с «Ротором». Ещё смотрел матч с ЦСКА и понимаю, что команда старается играть в компактный футбол — меня это устраивает, мне это нравится. Прежде всего хочу играть в футбол. В предыдущей команде в последнее время такой возможности не было, и, безусловно, я готов отдаваться по полной, чтобы принести пользу команде.
Потихоньку начинаю учить язык. Могу изъясняться простыми словами. Есть желание узнать больше. Это нормально, готов учить язык, чтобы быть максимально полезным. Главное — командный дух. Сегодня посмотрел на команду, игроки профессиональные. Мне кажется, этого будет достаточно.
Несмотря на то что в состав ЦСКА не попадал, я тренировался вместе с командой. Как только вернулся в Россию после отпуска, тут же начал тренироваться и продолжал тренировки на протяжении паузы из-за коронавируса. В целом чувствую себя достаточно комфортно. Цели на сезон? Главное — забивать голы и чтобы команда не пропускала. Что касается выбора игрового номера, это связано с религией. Вся Библия делится на определённые главы. Мне ближе всего 27-я, поэтому выбрал этот номер», — приводит слова Гогуа официальный сайт «Ротора».
Фото: Официальный сайт «Ротора»
Фото: Официальный сайт «Ротора»
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