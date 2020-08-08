Фрэнк Лэмпард: верю, что «Челси» может отыграть три мяча в противостоянии с «Баварией»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от ответного матча с «Баварией» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, первая встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 3:0.
«Верю, что мы можем отыграть три мяча. Иначе бы нас тут не было. Мы должны верить, что можем отыграться. В это должны верить игроки, чтобы сражаться на поле.
Нет сомнений, это очень тяжёлая цель. Будет чрезвычайно трудно, но история знает матчи, когда всё менялось. Мы должны верить, что у нас есть возможность сотворить нечто особенное.
Мы должны подойти к матчу с правильным настроем, полностью выложиться на поле и действовать уверенно. Этого и жду от своих парней», — приводит слова главного тренера лондонской команды пресс-служба «Челси».
- 8 августа 2020
-
10:51
-
10:49
-
10:39
-
10:30
-
10:27
-
10:09
-
09:54
-
09:44
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
09:13
-
08:56
-
08:10
-
07:53
-
07:38
-
07:24
-
06:35
-
05:26
-
04:08
-
03:22
-
02:54
-
02:35
-
02:13
-
01:59
-
01:53
-
00:55
-
00:49
-
00:42
-
00:41
-
00:27
-
00:13
- 7 августа 2020
-
23:59
Партнерский контент