Фрэнк Лэмпард: верю, что «Челси» может отыграть три мяча в противостоянии с «Баварией»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от ответного матча с «Баварией» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, первая встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 3:0.

«Верю, что мы можем отыграть три мяча. Иначе бы нас тут не было. Мы должны верить, что можем отыграться. В это должны верить игроки, чтобы сражаться на поле.



Нет сомнений, это очень тяжёлая цель. Будет чрезвычайно трудно, но история знает матчи, когда всё менялось. Мы должны верить, что у нас есть возможность сотворить нечто особенное.



Мы должны подойти к матчу с правильным настроем, полностью выложиться на поле и действовать уверенно. Этого и жду от своих парней», — приводит слова главного тренера лондонской команды пресс-служба «Челси».