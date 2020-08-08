Деян Ловрен — о завоевании Суперкубка России: дебют — лучше не придумаешь!

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1).



«Дебют — лучше не придумаешь! Всего неделю в «Зените» — и с ходу вместе с ним выигрываю Суперкубок! Конечно, знаю, у ребят вообще получился золотой хет-трик. Сложно представить что-то более замечательное для дебюта. Конечно, понравилось, как мы отметили победу. Познакомился с российской традицией празднования титулов! Видел всё это впервые, но, надеюсь, далеко не в последний раз.



Что сказал партнёрам перед вторым таймом? Как центральный защитник, пытался сказать ребятам, что надо отрабатывать на каждом участке поля и опускаться назад, когда мы теряем мяч. Хотел донести, что чувствую, но сделать это из-за трудностей перевода было непросто.



Понравились первые 25 минут матча. Потом, особенно во втором тайме, мы достаточно глубоко сели. Возможно, это было не совсем правильно с нашей стороны при счёте 2:0. С другой стороны, вижу, как ребята работают на занятиях, как строится в «Зените» тренировочный процесс, и не сомневаюсь, что мы будем играть лучше. Салах ещё не успел поздравить с завоеванием Суперкубка. Надеюсь, в субботу получу от него сообщение. У него ещё есть время — ведь сутки в таких случаях не считаются опозданием.



Конечно, трудно судить об уровне лиги по одному матчу и одному сопернику. «Локомотив» произвел впечатление действительно сильной команды, но я всегда предпочитаю концентрироваться на своей и на тех моментах, которые позволяют улучшать себя», — приводит слова Ловрена сайт телеканала «Матч ТВ».

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