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Михаил Кержаков сфотографировался с кубком, притворившись спящим

Михаил Кержаков сфотографировался с кубком, притворившись спящим
Футбол / РПЛ 0

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков после победы в матче с «Локомотивом» в Суперкубке России сфотографировался с трофеем в раздевалке, притворившись спящим.

Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Михаила Кержакова.

Напомним, «Зенит» обыграл московских соперников со счётом 2:1. Артём Дзюба открыл счёт в матче, Магомед Оздоев удвоил преимущество «Зенита» в середине второго тайма. Защитник «железнодорожников» Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте, однако этого не хватило, чтобы избежать поражения.

Вратарь Михаил Кержаков провёл на поле весь матч. Напомним, основной голкипер петербургского клуба Андрей Лунёв восстанавливается после травмы.

В первом туре нового сезона чемпионата России петербургская команда сыграет с «Ротором» 11 августа.

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