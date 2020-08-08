Гвардиола: скауты нашего клуба посоветовали держать ухо востро насчёт «Лиона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с «Лионом».

«Мы выиграли у «Реала» оба матча. Это важно. Ведь мы здесь, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Пока мы сделали лишь один шаг. Если посчитаем, что этого достаточно, то покажем свою слабость. Если намерены побеждать, то надо обыгрывать грандов.

Я говорил со скаутами нашего клуба насчет «Лиона», и они советовали мне держать ухо востро. У нас восемь дней на подготовку. Сейчас порадуемся этому успеху и затем начнем думать о «Лионе».

Мы не смогли обыграть «Лион», когда в последний раз с ним встречались на групповом этапе прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В двух матчах мы взяли всего одно очко. Они легко обыграли нас здесь. Там нам тоже пришлось несладко, забили лишь благодаря Серхио на последней минуте», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.