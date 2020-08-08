Лионель Месси: если «Барселона» не внесёт изменения, мы не обыграем «Наполи»
Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».
«Некоторое время назад сказал, если продолжим играть так, как в прошлом сезоне, нам будет трудно выиграть Лигу чемпионов. Наших усилий было недостаточно даже для того, чтобы стать чемпионами Испании. Если мы не отреагируем и не внесём изменения, мы не обыграем „Наполи“ в Лиге чемпионов», — приводит слова Месси Goal.com.
Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» состоится сегодня, 8 августа, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, Испания. Начало встречи — в 22:00 мск. Первый матч, прошедший в феврале в Италии, завершился вничью со счётом 1:1.
Видаль: руководству придётся принимать решения, если «Барселона» не выиграет ЛЧ
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