Малафеев: когда дела у «Спартака» идут не так, сразу идёт сноска на судей
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением по поводу судейства в матчах «Спартака» в прошедшем сезоне.
Напомним, недовольный судейством «Спартак» написал открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.
«В какой-то сезон «Спартак» судят так, как никого не судят, в другой — плохо. Всё зависит от места «Спартака» в таблице. Когда они на первых местах, судят их прекрасно. Когда дела идут не так, то сразу на судей идёт сноска. Но сейчас судьи понимают, что цена ошибки высока», — заявил бывший футболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги московский клуб занял седьмое место.
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