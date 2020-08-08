Роман Широков: «Спартак» и «Химки» сыграют достойно и красиво. Оба раза победит «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от матчей красно-белых с подмосковными «Химками» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.



«Спартак» и «Химки» сыграют достойно и красиво. Оба раза выиграет «Спартак», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



В сезоне-2020/2021 «Спартак» и «Химки» проведут две встречи в чемпионате России. Первая состоится 18 октября в Химках, вторая — в Москве 9 мая 2021 года.

«Спартак» занял 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Из-за пандемии коронавируса сезон в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно, в РПЛ вышли волгоградский «Ротор» и «Химки».

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