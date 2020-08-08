Роман Широков: «Спартак» и «Химки» сыграют достойно и красиво. Оба раза победит «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от матчей красно-белых с подмосковными «Химками» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«Спартак» и «Химки» сыграют достойно и красиво. Оба раза выиграет «Спартак», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В сезоне-2020/2021 «Спартак» и «Химки» проведут две встречи в чемпионате России. Первая состоится 18 октября в Химках, вторая — в Москве 9 мая 2021 года.
«Спартак» занял 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Из-за пандемии коронавируса сезон в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно, в РПЛ вышли волгоградский «Ротор» и «Химки».
Интервью с экспертами в преддверии старта чемпионата России читайте на «Чемпионате».
- 8 августа 2020
-
12:07
-
12:03
-
11:54
-
11:48
-
11:45
-
11:38
-
11:12
-
11:03
-
10:51
-
10:49
-
10:39
-
10:30
-
10:27
-
10:09
-
09:54
-
09:44
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
09:13
-
08:56
-
08:10
-
07:53
-
07:38
-
07:24
-
06:35
-
05:26
-
04:08
-
03:22
-
02:54
-
02:35
-
02:13
-
01:59