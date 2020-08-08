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Сенников: возможно, «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство

Сенников: возможно, «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников ответил на вопрос, кто станет чемпионом в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Больше всего шансов у «Зенита», так как там хороший, сыгранный состав и длинная «скамейка». «Зенит» был и остаётся главным претендентом на титул, а конкуренцию ему составят «Локомотив» и, возможно, «Спартак», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Павлом Левковичем.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги московский клуб занял седьмое место.

В первом туре нового сезона «Спартак» дома встретится с «Сочи». Матч пройдёт в воскресенье, 9 августа, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

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