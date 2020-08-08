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Мостовой: Кокорин не глядя обязан забивать свои десять мячей за сезон

Мостовой: Кокорин не глядя обязан забивать свои десять мячей за сезон
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от выступления нападающего московского клуба Александра Кокорина в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Свои десять мячей Саша обязан забивать за сезон не глядя. Главное, чтобы обошлось без травм», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

2 августа красно-белые на своём официальном сайте объявили о переходе 29-летнего футболиста. Кокорин подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1».

С 2016 по 2020 год Александр выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи» и в 10 матчах Российской Премьер-Лиги забил 7 мячей. На Кокорина претендовали также московский «Локомотив» и «Сочи», но он отказался от их предложений.

Интервью с экспертами в преддверии старта чемпионата России читайте на «Чемпионате».

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