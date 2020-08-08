Широков: когда судьи прекратят «обижать» «Спартак»? Я бы сказал, что они и не начинали

Бывший игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением по поводу судейства в матчах «Спартака» в прошедшем сезоне.

Напомним, «Спартак», который был недоволен судейством, написал открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.

«Когда судьи прекратят «обижать» «Спартак»? Я бы сказал, что они и не начинали пока. А так, все надеются, что судейство будет лучше, даже сами судьи», — заявил Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги московский клуб занял седьмое место.

В первом туре нового сезона «Спартак» дома встретится с «Сочи». Матч пройдёт в воскресенье, 9 августа, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.