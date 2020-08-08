Лига Европы. «МЮ» — «Копенгаген» рассудит Тюрпен, Серро обслужит «Интер» — «Байер»

Стали известны назначения арбитров на матчи четвертьфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» и «Интер» — «Байер».

Напомним, из-за пандемии коронавируса матчи 1/4 финала Лиги Европы будут проходить в формате одного матча и на нейтральных полях в Германии.

Встречу «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» рассудит французская бригада рефери во главе с Клеманом Тюрпеном. Помощники главного арбитра встречи — Николя Дано и Сириль Грингор. Четвертый арбитр — Уильям Коллам из Шотландии. Встреча пройдёт в Кёльне.

Матч «Интер» — «Байер» обслужит бригада арбитров из Испании. Главным судьёй встречи назначен Карлос дель Серро. Помощники — Хуан Юсте, Роберто Алонсо. Четвертый судья — Хесус Хиль Мансано. Матч пройдёт в Дюссельдорфе.