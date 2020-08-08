«Локомотив» проводит открытую тренировку в присутствии болельщиков, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. После 45-минутного занятия болельщики смогут пообщаться с капитаном «железнодорожников», а также с вице-капитаном и руководством московского клуба.
«Сегодня у нас восстановительная тренировка, проводим игровые упражнения. Никто не может быть счастлив, когда проигрывает. Вчера играли неплохо, но не выиграли», — отметил главный тренер «Локомотива» Марко Николич.
«Вчерашний результат настроения не добавил. Цель сегодняшней восстановительной тренировки его как раз улучшить», — отметил тренер «железнодорожников» Олег Пашинин.
Сегодня, 8 августа, в 17:00 мск «Локомотив» вылетает в Казань, где 11 августа встретится с «Рубином» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
Напомним, вчера, 7 августа, «Локомотив» со счётом 1:2 проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России. «Железнодорожники» заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Петербургский «Зенит» стал чемпионом страны.
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