Никола Моро проходит медосмотр для «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Никола Моро проходит медосмотр для московского «Динамо». Футболист выступал за «Динамо» из Загреба, Хорватия.
Сообщалось, что сумма трансфера составит € 10 млн, а также что в борьбе за полузащитника бело-голубые опередили киевское «Динамо» (Украина), которое предлагало за игрока € 7 млн.
Моро является воспитанником загребского «Динамо» и защищает цвета клуба с 2015 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 28 матчах чемпионата Хорватии, забил два мяча и получил три жёлтые карточки.
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги московский клуб занял шестое место. В предстоящем сезоне команда Кирилла Новикова выступит в квалификации Лиги Европы.
- 8 августа 2020
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