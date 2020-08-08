Никола Моро проходит медосмотр для «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Никола Моро проходит медосмотр для московского «Динамо». Футболист выступал за «Динамо» из Загреба, Хорватия.

Сообщалось, что сумма трансфера составит € 10 млн, а также что в борьбе за полузащитника бело-голубые опередили киевское «Динамо» (Украина), которое предлагало за игрока € 7 млн.



Моро является воспитанником загребского «Динамо» и защищает цвета клуба с 2015 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 28 матчах чемпионата Хорватии, забил два мяча и получил три жёлтые карточки.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги московский клуб занял шестое место. В предстоящем сезоне команда Кирилла Новикова выступит в квалификации Лиги Европы.