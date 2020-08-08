Из-за результата теста на COVID-19 был заменён резервный арбитр встречи «Ротор» – «Зенит»

Российский футбольный союз (РФС) сообщил о замене резервного арбитра встречи первого тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» – «Зенит» Евгения Кукуляка из-за сомнительного результата теста на коронавирус.
«Замена резервного судьи в матче «Ротор» — «Зенит». Вместо Евгения Кукуляка назначен Игорь Панин.
Это связано с получением Кукуляком сомнительного результата после тестирования на COVID-19. Окончательный результат ожидается после проверки Роспотребнадзором в течение 3 дней», — сообщается в телеграм-канале Российской футбольного союза.
Напомним, матч «Ротор» – «Зенит» состоится во вторник, 11 августа, и пройдёт в Волгограде. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени. По итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом России, а «Ротор» — победителем ФНЛ.
- 8 августа 2020
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