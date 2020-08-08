«Тамбов» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
Сегодня, 8 августа, состоится матч «Тамбов» — «Ростов». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В бригаду войдут ассистенты Арам Петроян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Ростов» набрал 45 очков в 30 матчах и занял 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. «Тамбов» (31) занял 14-е место в минувшем розыгрыше турнира. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», в 30 матчах набравший 72 очка.
- 8 августа 2020
-
16:36
-
16:26
-
15:51
-
15:47
-
15:30
-
15:25
-
15:21
-
15:14
-
15:12
-
15:06
-
15:04
-
14:55
-
14:53
-
14:47
-
14:40
-
14:38
-
14:22
-
14:19
-
14:18
-
14:14
-
14:09
-
14:01
-
13:54
-
13:46
-
13:40
-
13:34
-
13:32
-
13:30
-
13:03
-
13:00
-
12:43
-
12:37
-
12:36
-
12:34
-
12:07
Партнерский контент