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«Тамбов» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

«Тамбов» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 8 августа, состоится матч «Тамбов» — «Ростов». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В бригаду войдут ассистенты Арам Петроян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Ростов» набрал 45 очков в 30 матчах и занял 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. «Тамбов» (31) занял 14-е место в минувшем розыгрыше турнира. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», в 30 матчах набравший 72 очка.

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