Агент Сафонов: «Рубин» — команда-загадка, может стрельнуть в этом году

Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, какой клуб РПЛ провёл летом лучшую трансферную кампанию.



«Выделил бы «Рубин». Усилились точечно, взяли Шатова, Деспотовича и Меркулова. У клуба есть и хорошие лоты на продажу. Есть хорошие, качественные игроки, которые при этом проиграли конкуренцию молодым и могут быть выгодно проданы. Речь о Данченко, которого вытеснил молодой Самошников. „Рубин“ — команда-загадка, может стрельнуть в этом году: молодая команда, но есть и опытные ребята, как Шатов или тот же Тарасов.



Травма Шатова? Это футбол, без травм не бывает. Думаю, в „Рубине“ врачи все нюансы знают и игрок прошел соответствующее медицинское обследование перед подписанием контракта», — приводит слова агента «ТНВ».

Шатов получил микроповреждение, ни разу не сыграв за «Рубин»