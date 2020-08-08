Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агент Сафонов: «Рубин» — команда-загадка, может стрельнуть в этом году

Агент Сафонов: «Рубин» — команда-загадка, может стрельнуть в этом году
Футбол / РПЛ 0

Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, какой клуб РПЛ провёл летом лучшую трансферную кампанию.

«Выделил бы «Рубин». Усилились точечно, взяли Шатова, Деспотовича и Меркулова. У клуба есть и хорошие лоты на продажу. Есть хорошие, качественные игроки, которые при этом проиграли конкуренцию молодым и могут быть выгодно проданы. Речь о Данченко, которого вытеснил молодой Самошников. „Рубин“ — команда-загадка, может стрельнуть в этом году: молодая команда, но есть и опытные ребята, как Шатов или тот же Тарасов.

Травма Шатова? Это футбол, без травм не бывает. Думаю, в „Рубине“ врачи все нюансы знают и игрок прошел соответствующее медицинское обследование перед подписанием контракта», — приводит слова агента «ТНВ».

Шатов получил микроповреждение, ни разу не сыграв за «Рубин»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020