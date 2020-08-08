«Сочи» представил форму на следующий сезон
Футбольный клуб «Сочи» показал домашний и гостевой комплекты игровой экипировки на сезон-2020/2021.
«Домашний комплект формы выполнен в белом цвете, с диагональными полосами в нижней части игровой футболки, гостевая форма – в синем цвете. Вратарский свитер представлен в салатовом цвете», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Напомним, техническим спонсором клуба является компания Nike.
«Сочи» набрал 33 очка в 30 матчах и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 матчах набравший 72 очка.
Ранее, стало известно, что состав «Сочи» на правах аренды пополнили защитник «Оренбурга» Сергей Терехов, а также игрок «Зенита» Эмануэль Маммана.
- 8 августа 2020
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