Лысцов: когда ушёл из «Локомотива», поставил цель — вернуться. Сейчас я другой Виталик

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов на встрече с болельщиками отметил, что рад вновь оказаться в стане «железнодорожников».

«Рад вернуться в лучший коллектив, домой, в родные стены! Всю футбольную жизнь тренировался рядом с этим стадионом и мечтал здесь оказаться. Как видите, мечты сбываются. Когда ушел из „Локомотива“, поставил цель — вернуться. Каждый день работал не покладая рук, чтобы этого достичь. Сейчас я совсем другой Виталик», — передаёт слова Лысцова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Лысцов — воспитанник московского «Локомотива». В сентябре 2014 года перешёл в португальскую «Лейрию», а летом 2015-го — в «Бенфику» в статусе свободного агента. За основной состав «орлов» не провёл ни одного матча, но сыграл более 60 матчей за «Бенфику Б» и стал автором четырёх забитых мячей.