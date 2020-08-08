Сёмин: «Локомотив» не пригласил меня на вручение медалей, я выиграл 12 матчей, а они — 4

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение московского клуба не приглашать его на встречу с болельщиками и вручение наград.
«Меня не пригласили на сегодняшнее вручение. Медаль-то мне положена. Я выиграл 12 матчей, а они — только четыре. Думаю, медаль как-то передадут, может, через администратора», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, контракт Юрия Сёмина с московским «Локомотивом» истёк 1 июня. Руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение с российским тренером и пригласило на его пост Марко Николича. На момент ухода Сёмина из клуба «Локомотив» занимал второе место. По итогам прошедшего чемпионата России красно-зелёные заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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