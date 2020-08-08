Фарфан: в «Локомотиве» я закалялся. Никто не сможет стереть это время из моей памяти

Полузащитник Джефферсон Фарфан во время встречи с болельщиками «Локомотива» пожелал «железнодорожникам» удачи. 5 августа клуб объявил об уходе перуанского форварда.

«Всё, что могу сказать, это слова благодарности коллегам, руководству, болельщикам. Это прекрасные три с половиной года! Здесь я взрослел, закалялся. Это время никто не сможет стереть из памяти. Спасибо всем. „Локомотив“ навсегда в моём сердце!



Не знаю, что готовит мне будущее. Сейчас в сердце лишь одно желание — пожелать удачи и успехов моим друзьям», — передаёт слова Фарфана корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Фарфан получил серебряную медаль, а позже генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подарил форварду футболку с 69-м номером.