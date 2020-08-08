Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фарфан: в «Локомотиве» я закалялся. Никто не сможет стереть это время из моей памяти

Фарфан: в «Локомотиве» я закалялся. Никто не сможет стереть это время из моей памяти
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник Джефферсон Фарфан во время встречи с болельщиками «Локомотива» пожелал «железнодорожникам» удачи. 5 августа клуб объявил об уходе перуанского форварда.

«Всё, что могу сказать, это слова благодарности коллегам, руководству, болельщикам. Это прекрасные три с половиной года! Здесь я взрослел, закалялся. Это время никто не сможет стереть из памяти. Спасибо всем. „Локомотив“ навсегда в моём сердце!

Не знаю, что готовит мне будущее. Сейчас в сердце лишь одно желание — пожелать удачи и успехов моим друзьям», — передаёт слова Фарфана корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Фарфан получил серебряную медаль, а позже генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подарил форварду футболку с 69-м номером.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020