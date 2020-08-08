Кикнадзе: трансферы у «Локомотива» в ближайшем будущем ещё будут
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе во время встречи с болельщиками рассказал о дальнейших планах «железнодорожников» на летнее трансферное окно.
«Трансферы у нас ещё будут. Возможно, уже на следующей неделе. Окно открыто до октября. Одно-два усиления в ближайшем будущем у нас будет», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Сегодня, 8 августа, «Локомотив» объявил о трансфере белорусского нападающего Виталия Лисаковича. Контракт Лисаковича с «Локомотивом» рассчитан на четыре года. 22-летний белорусский форвард будет выступать за «железнодорожников» под 88-м номером. Лисакович является воспитанником солигорского «Шахтёра». С 2019 года Лисакович вызывается в национальную команду Беларуси.
«Локомотив» объявил о трансфере Виталия Лисаковича на встрече с болельщиками
- 8 августа 2020
-
15:30
-
15:25
-
15:21
-
15:14
-
15:12
-
15:06
-
15:04
-
14:55
-
14:53
-
14:47
-
14:40
-
14:38
-
14:22
-
14:19
-
14:18
-
14:14
-
14:09
-
14:01
-
13:54
-
13:46
-
13:40
-
13:34
-
13:32
-
13:30
-
13:03
-
13:00
-
12:43
-
12:37
-
12:36
-
12:34
-
12:07
-
12:03
-
11:54
-
11:48
-
11:45
Партнерский контент