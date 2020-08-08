Кикнадзе: трансферы у «Локомотива» в ближайшем будущем ещё будут

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе во время встречи с болельщиками рассказал о дальнейших планах «железнодорожников» на летнее трансферное окно.

«Трансферы у нас ещё будут. Возможно, уже на следующей неделе. Окно открыто до октября. Одно-два усиления в ближайшем будущем у нас будет», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Сегодня, 8 августа, «Локомотив» объявил о трансфере белорусского нападающего Виталия Лисаковича. Контракт Лисаковича с «Локомотивом» рассчитан на четыре года. 22-летний белорусский форвард будет выступать за «железнодорожников» под 88-м номером. Лисакович является воспитанником солигорского «Шахтёра». С 2019 года Лисакович вызывается в национальную команду Беларуси.