Агент Сафонов: могу сказать схему, как обойти нововведение насчёт ограничения аренд

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал решение РПЛ ограничить количество футболистов, которые могут перейти на правах аренды из одного клуба лиги в другой.

«Один придумывает законы, другой — как их обходить. Могу сказать схему „с листа“, как обойти нововведение. Отдаю игрока не в аренду, а трансфером за ноль в декабре. То есть игрок перешел полностью в твою команду. А ты мне дал документ, по которому игрок другим трансфером возвращается ко мне в команду в сентябре. И до того срока у меня документ в сейфе полежит.



А как докажешь. Такие случаи иногда и неумышленно происходят, причем не только в России. Примеров масса. Да и вообще, трансферы любят тишину, тяжело узнать, куда и какие деньги ушли. Можно так показать, что и за пять лимонов выкупил игрока, которого отдал бесплатно, а ты мне куда-нибудь в офшоры загонишь их обратно. Это элементарно, в принципе», — приводит слова агента «ТНВ».