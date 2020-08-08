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Фёдор Смолов прокомментировал информацию о возможном переходе в «Фенербахче»

Фёдор Смолов прокомментировал информацию о возможном переходе в «Фенербахче»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Фенербахче».

«Это не соответствует действительности. Я игрок «Локомотива» и сделаю всё, чтобы клуб занял высокое место», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В СМИ сообщалось, что «Фенербахче» сделал московскому «Локомотиву» официальное предложение о трансфере Смолова. Сообщалось, что в июле представители Смолова провели первую встречу с руководством «Фенербахче». Встреча сторон прошла удачно, однако принципиального соглашения достичь не удалось.

За московский «Локомотив» Смолов выступает с 2018 года. Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2022 года.

Источник: «Фенербахче» сделал официальное предложение по Фёдору Смолову
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