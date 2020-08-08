«То, что вы делаете, — позор». Кикнадзе ответил болельщику, показавшему ему средний палец

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе во время встречи с болельщиками ответил фанату, который прочитал стих и показал ему средний палец.



«Я лишь один раз отреагировал, когда меня спровоцировали. А ты сейчас что себе позволил? Ещё одно такое выступление и мы прекратим общение с болельщиками, я уведу команду.

Я слышу крики, чтобы Кикнадзе уходил из клуба. Я не уйду. Я буду стараться делать так, чтобы клуб был лучшим и сильным. Но то, что вы делаете, это позор. Не вы принимаете решения. Вы можете ухать, кричать, визжать. Всё что хотите. Имеете полное право. Но команда пришла отвечать на ваши вопросы, а вы используете это, чтобы лишний раз дёрнуть меня. Ну не получается у вас, ребят. Не заводит меня то, что вы произносите. Перед вами команда сидит, а вы общаетесь со мной. Что вы выносите вопросы, за которые я отвечаю? У вас уникальная возможность раз в году поговорить с командой. Зачем вы её размениваете на возможность сказать мне то, что вы говорите уже несколько месяцев. Чем вы хотите меня удивить? Я всё прекрасно у вас знаю. По уставу, решение о гендиректоре принимается на совете директоров. Не вижу предпосылок, чтобы совет директоров сейчас поставил вопрос о моей кандидатуре.

Короче, к команде вопросы есть? К женской команде? Если есть вопросы, задавайте. Если нет, давайте заканчивать. Я не заинтересован в том общении, которое было с вами год назад. Вашу позицию знаю, вопросы знаю. Мою позицию тоже знаете. Хотите говорить с тренерами, игроками, разговаривайте. Не хотите, не будем тратить наше и ваше время», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.