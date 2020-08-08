«То, что вы делаете, — позор». Кикнадзе ответил болельщику, показавшему ему средний палец

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе во время встречи с болельщиками ответил фанату, который прочитал стих и показал ему средний палец.
«Я лишь один раз отреагировал, когда меня спровоцировали. А ты сейчас что себе позволил? Ещё одно такое выступление и мы прекратим общение с болельщиками, я уведу команду.
Я слышу крики, чтобы Кикнадзе уходил из клуба. Я не уйду. Я буду стараться делать так, чтобы клуб был лучшим и сильным. Но то, что вы делаете, это позор. Не вы принимаете решения. Вы можете ухать, кричать, визжать. Всё что хотите. Имеете полное право. Но команда пришла отвечать на ваши вопросы, а вы используете это, чтобы лишний раз дёрнуть меня. Ну не получается у вас, ребят. Не заводит меня то, что вы произносите. Перед вами команда сидит, а вы общаетесь со мной. Что вы выносите вопросы, за которые я отвечаю? У вас уникальная возможность раз в году поговорить с командой. Зачем вы её размениваете на возможность сказать мне то, что вы говорите уже несколько месяцев. Чем вы хотите меня удивить? Я всё прекрасно у вас знаю. По уставу, решение о гендиректоре принимается на совете директоров. Не вижу предпосылок, чтобы совет директоров сейчас поставил вопрос о моей кандидатуре.
Короче, к команде вопросы есть? К женской команде? Если есть вопросы, задавайте. Если нет, давайте заканчивать. Я не заинтересован в том общении, которое было с вами год назад. Вашу позицию знаю, вопросы знаю. Мою позицию тоже знаете. Хотите говорить с тренерами, игроками, разговаривайте. Не хотите, не будем тратить наше и ваше время», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 8 августа 2020
-
15:30
-
15:25
-
15:21
-
15:14
-
15:12
-
15:06
-
15:04
-
14:55
-
14:53
-
14:47
-
14:40
-
14:38
-
14:22
-
14:19
-
14:18
-
14:14
-
14:09
-
14:01
-
13:54
-
13:46
-
13:40
-
13:34
-
13:32
-
13:30
-
13:03
-
13:00
-
12:43
-
12:37
-
12:36
-
12:34
-
12:07
-
12:03
-
11:54
-
11:48
-
11:45