«Химки» — ЦСКА: составы команд на матч 1-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы подмосковных «Химок» и московского ЦСКА на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.



Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Засеев, Мишуков, Конате, Алиев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Карпов, Щенников, Обляков, Марадишвили, Дзагоев, Кучаев, Чалов.



Запасные: Тороп, Васин, Котин, Сигурдссон, Гайч, Бистрович, Бийол, Тикнизян, Шкурин.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин и Александр Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).