Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Химки» — ЦСКА: составы команд на матч 1-го тура РПЛ

«Химки» — ЦСКА: составы команд на матч 1-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы подмосковных «Химок» и московского ЦСКА на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Засеев, Мишуков, Конате, Алиев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Карпов, Щенников, Обляков, Марадишвили, Дзагоев, Кучаев, Чалов.

Запасные: Тороп, Васин, Котин, Сигурдссон, Гайч, Бистрович, Бийол, Тикнизян, Шкурин.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин и Александр Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020