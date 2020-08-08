«Химки» — ЦСКА: составы команд на матч 1-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы подмосковных «Химок» и московского ЦСКА на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Засеев, Мишуков, Конате, Алиев.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Карпов, Щенников, Обляков, Марадишвили, Дзагоев, Кучаев, Чалов.
Запасные: Тороп, Васин, Котин, Сигурдссон, Гайч, Бистрович, Бийол, Тикнизян, Шкурин.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин и Александр Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).
- 8 августа 2020
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