Николич: «Локомотив» будет делать всё, чтобы хорошо играть в РПЛ и Лиге чемпионов

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич на встрече с болельщиками сообщил, что команда приложит все усилия, чтобы достойно выступить в чемпионате России и Лиге чемпионов.

«У нас вчера был матч, через два дня будет новый. Мы приехали сюда с уважением, поговорить с вами. Понятно, у вас много вопросов по поводу клуба, но давайте задавать вопросы команде. Мы будем делать всё, чтобы хорошо играть в чемпионате и Лиге чемпионов. Давайте закончим на хорошей ноте», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, вчера, 7 августа, «Локомотив» со счётом 1:2 проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России. «Железнодорожники» заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Петербургский «Зенит» стал чемпионом страны.