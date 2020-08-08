Чорлука: у нас через три дня важная игра, мы слушаем ваши претензии

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука на встрече с болельщиками отреагировал на поведение фаната, который показал средний палец генеральному директору клуба Василию Кикнадзе.
Напомним, недовольство фанатов связано главным образом с решением не продлевать соглашение с главным тренером команды Юрием Сёминым. В ходе матча прошлого сезона с «Уфой» (1:1) генеральный директор показал в сторону фанатской трибуны средний палец в ответ, как он заявил, на оскорбления.
«Мы здесь сидим, у нас через три дня важный матч. Надо хорошо стартовать. Если есть вопросы к нам, поговорим, пообщаемся. А не так — мы слушаем ваши претензии. Да, это ваше мнение, но мы сидим здесь для вас. Если есть вопросы, давайте, если нет — мы пошли отдыхать и готовиться", — передаёт слова футболиста корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 8 августа 2020
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