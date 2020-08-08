Источник: Маурицио Сарри уволен из «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри покинул пост, сообщает Sky Sport Italia. В ближайшее время туринский клуб сделает официальное заявление.
Напомним, в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл «Лион». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль на счету Криштиану Роналду. За «Лион» забил Мемфис Депай. Однако, несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов из-за правила гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.
По информации источника, в «Ювентусе» уже начали искать нового специалиста. Одним из кандидатов на должность главного тренера туринцев является Симоне Индзаги, возглавляющий «Лацио».
- 8 августа 2020
-
15:30
-
15:25
-
15:21
-
15:14
-
15:12
-
15:06
-
15:04
-
14:55
-
14:53
-
14:47
-
14:40
-
14:38
-
14:22
-
14:19
-
14:18
-
14:14
-
14:09
-
14:01
-
13:54
-
13:46
-
13:40
-
13:34
-
13:32
-
13:30
-
13:03
-
13:00
-
12:43
-
12:37
-
12:36
-
12:34
-
12:07
-
12:03
-
11:54
-
11:48
-
11:45