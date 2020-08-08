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Источник: Маурицио Сарри уволен из «Ювентуса»

Источник: Маурицио Сарри уволен из «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри покинул пост, сообщает Sky Sport Italia. В ближайшее время туринский клуб сделает официальное заявление.

Напомним, в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл «Лион». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль на счету Криштиану Роналду. За «Лион» забил Мемфис Депай. Однако, несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов из-за правила гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.

По информации источника, в «Ювентусе» уже начали искать нового специалиста. Одним из кандидатов на должность главного тренера туринцев является Симоне Индзаги, возглавляющий «Лацио».

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