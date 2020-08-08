Кикнадзе: верю в этот сезон. А дальше всё зависит от игроков и тренеров «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками отметил, что всегда будет поддерживать футболистов команды, если будет видеть отдачу на поле.

«С моей стороны в сторону команды никогда не будет претензий, если ребята будут биться, не жалея себя. Сейчас у нас есть опыт — мы набили шишки и синяки. Я верю в этот сезон. А дальше всё зависит от игроков и тренеров», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, вчера, 7 августа, «Локомотив» со счётом 1:2 проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России. «Железнодорожники» заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Петербургский «Зенит» стал чемпионом страны.