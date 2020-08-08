ЦСКА объяснил, почему Влашич не попал в заявку на первый тур РПЛ

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что полузащитник команды Никола Влашич не попал в заявку на матч первого тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» по причине мышечного повреждения.
«Информация медштаба: Никола Влашич пропускает матч из-за мышечной травмы», — сообщается в "Твиттере" «армейского» клуба.
Идёт первый тайм первого матч РПЛ сезона-2020/2021. ЦСКА выигрывает со счётом 1:0 благодаря голу Константина Кучаева.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Никола Влашич провёл на поле 30 матчей, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач в составе «армейцев». ЦСКА по итогам сезона занял четвёртое место и в предстоящем сезоне выступит в Лиге Европы.
Сегодня стало известно, что Влашич был признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам прошедшего тура.
- 8 августа 2020
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