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ЦСКА объяснил, почему Влашич не попал в заявку на первый тур РПЛ

ЦСКА объяснил, почему Влашич не попал в заявку на первый тур РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что полузащитник команды Никола Влашич не попал в заявку на матч первого тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» по причине мышечного повреждения.

«Информация медштаба: Никола Влашич пропускает матч из-за мышечной травмы», — сообщается в "Твиттере" «армейского» клуба.

Идёт первый тайм первого матч РПЛ сезона-2020/2021. ЦСКА выигрывает со счётом 1:0 благодаря голу Константина Кучаева.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Никола Влашич провёл на поле 30 матчей, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач в составе «армейцев». ЦСКА по итогам сезона занял четвёртое место и в предстоящем сезоне выступит в Лиге Европы.

Сегодня стало известно, что Влашич был признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам прошедшего тура.

Никола Влашич был признан лучшим игроком ЦСКА в прошедшем сезоне
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