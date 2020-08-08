Газизов — о будущем сезоне РПЛ: ощущения хорошие

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов посетил матч второго тура ФНЛ «Спартак-2» — «Торпедо». После матча он подвёл итоги и поделился ожиданиями от предстоящего старта в новом сезоне РПЛ.
«Сегодня был клёвый, хороший и рабочий матч. Насколько «Спартак» готов к сезону? Завтра всё узнаем. Ощущения хорошие. Всё будет ясно после матча. Насколько укомплектован состав, нельзя говорить. Всегда есть путь к совершенству. Не бывает на 100 процентов скомплектованной команды.
Усиление? Любая команда, как и тренер, хотят усилиться в каждой линии. Мы, наверное, не исключение", — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Встреча «Спартака-2» и «Торпедо» завершилась вничью — 1:1. Голы на счету Сильвануса Нимели и Астемира Гордюшенко.
- 8 августа 2020
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