Газизов — о будущем сезоне РПЛ: ощущения хорошие

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов посетил матч второго тура ФНЛ «Спартак-2» — «Торпедо». После матча он подвёл итоги и поделился ожиданиями от предстоящего старта в новом сезоне РПЛ.



«Сегодня был клёвый, хороший и рабочий матч. Насколько «Спартак» готов к сезону? Завтра всё узнаем. Ощущения хорошие. Всё будет ясно после матча. Насколько укомплектован состав, нельзя говорить. Всегда есть путь к совершенству. Не бывает на 100 процентов скомплектованной команды.

Усиление? Любая команда, как и тренер, хотят усилиться в каждой линии. Мы, наверное, не исключение", — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Встреча «Спартака-2» и «Торпедо» завершилась вничью — 1:1. Голы на счету Сильвануса Нимели и Астемира Гордюшенко.