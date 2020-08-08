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Гайч дебютировал в составе ЦСКА

Гайч дебютировал в составе ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч вышел на поле в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Это дебют аргентинского форварда за московскую команду.

Гайч заменил полузащитника «армейцев» Ивана Облякова на 84-й минуте встречи. Встреча закончилась победой ЦСКА со счетом 2:0.

Напомним, 5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Адольфа Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — € 30 млн.

Московский ЦСКА в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги занял четвёртое место.

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