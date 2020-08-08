Гончаренко: со слов Дзагоева, ничего страшного нет. Но, зная его, может что-то вылезти

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги победного матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0), а также рассказал о травмированных игроках в команде.
«Хорошо контролировали игру, могли активнее атаковать во втором тайме. Важно стартовать с победы, хорошо поработали и в защите, и в атаке.
Надеюсь, с Дзагоевым ничего страшного. С его слов, ничего страшного нет. Но, зная его, может что-то вылезти.
Влашич и Магнуссон могут вернуться уже к «Тамбову». Тикнизян вышел хорошо, хотя бы взять его пас на Гайча. К тому же у нас были ограничения в атаке, поэтому Тикнизян вышел в атаку. Влашича трудно заменить: он у нас и забивает, и отдаёт, лучший игрок прошлого сезона. Но Дзагоеву и Кучаеву в какой-то мере это удалось", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 8 августа 2020
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