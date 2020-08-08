Голы Дзагоева и Кучаева — в видеообзоре матча «Химки» — ЦСКА

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» проиграли ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Счёт на 18-й минуте матча открыл Константин Кучаев. На 45-й минуте встречи Кучаев отдал голевую передачу на Алана Дзагоева. На 55-й минуте Дзагоев получил травму, вместо него вышел Арнор Сигурдссон.

Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в YouTube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Андрей Веретешкин и Александр Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).

Московский ЦСКА занял 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Зенит». Из-за пандемии коронавируса сезон в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно, в РПЛ вышли волгоградский «Ротор» и «Химки».