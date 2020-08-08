Первушин: на саранской земле делают всё возможное, чтобы мы чувствовали себя как дома

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился эмоциями от старта нового сезона Российской Премьер-Лиги.
«Практически вернулись домой. На саранской земле делают всё возможное, чтобы мы здесь так себя чувствовали. Большое спасибо.
У нас много ушло и много пришло игроков. На мой взгляд, собираем крепкую команду. Будем прибавлять. Но пока мы в стадии становления», — сказал Первушин в эфире «Матч Премьер».
Матч первого тура РПЛ между «Тамбовом» и «Ростовом» идёт в эти минуты. Гости вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Павла Мамаева на 21-й минуте.
Напомним, первый домашний матч сезона-2020/2021 тамбовская команда проводит на стадионе «Мордовия Арена». Вторую половину минувшего розыгрыша чемпионата России подопечные Первушина проводили в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Первую часть сезона-2019/2020 команда принимала соперников в Саранске.
Домашняя арена в Тамбове находится на реконструкции.
- 8 августа 2020
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