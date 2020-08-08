Евсеев: в том сезоне «Уфа» очки у «Краснодара» не отобрала. Это делает вызов сильнее

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ с «Краснодаром».
«Завтра начинаем! Подготовка к новому сезону закончена. Есть сложности, но внимания на них не обращаем. Стартуем с матча с «Краснодаром». Хороший соперник. В прошлом сезоне именно эта команда имела наибольший процент владения мячом.
В том чемпионате очки у «Краснодара» отобрать не удалось. Это делает завтрашний вызов сильнее. Тем интереснее будет зрителям. Многое будет зависеть от того, насколько организованно сыграем, как выдержим темп матча. Понимали это при подготовке к сезону. Как и то, что все недавние удачные матчи «Уфы» с лидерами — уже история.
Но все задачи, стоявшие в подготовительном периоде, ребята выполнили. Календарь на старте у нас непростой. Надеюсь, ребята выдержат не только этот матч, но и смогут хорошо пройти отрезок до перерыва на матчи сборной", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
«Уфа» встречается с «Краснодаром» 9 августа, начало матча — в 17:00 мск.
- 8 августа 2020
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