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Разъярённый Кикнадзе пообщался с фанатами. Лучшие фото со встречи с болельщиками «Локо»

Василий Кикнадзе
Разъярённый Кикнадзе пообщался с фанатами. Лучшие фото со встречи с болельщиками «Локо»
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 8 августа, в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» провёл традиционную встречу с болельщиками, которая получилась насыщенной не только из-за открытой тренировки, вручения медалей и представления новичков, но и перепалок собравшихся фанатов с генеральным директором клуба. Как и в прошлом году, вопросы задавали в основном только Василию Кикнадзе, даже несмотря на просьбы пресс-службы, тренера и самого Кикнадзе больше внимания уделять игрокам. После пары едких вопросов от болельщиков, разъярённый Кикнадзе не выдержал и чуть не увёл всех игроков со встречи с болельщиками.

Лучшие кадры со встречи с болельщиками «Локомотива» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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