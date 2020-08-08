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Лионель Месси закупил несколько матрасов против коронавируса

Лионель Месси закупил несколько матрасов против коронавируса
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приобрёл для своей семьи несколько антикоронавирусных матрасов, сообщает Mundo Deportivo.

Матрасы созданы для нейтрализации вирусов. Сообщается, что изделие, изготовленное в Испании, может нейтрализовать COVID-19 с вероятностью 99,84%. Инновационная система с помощью наночастиц, нанесенных на ткань матраса, позволяет уничтожить любой вирус максимум за четыре часа.

В зависимости от модели матраса, в нём есть и другие опции — например система вибрационного и теплового массажа ступней, которая способствует спокойному сну. Месси установил антикоронавирусные матрасы на все кровати в своём доме.

Сегодня, 8 августа, состоится ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи». Начало встречи — в 22:00 мск. Первый матч, прошедший в феврале в Италии, завершился вничью со счётом 1:1.

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