Роналду: фанаты требуют от нас большего, мы должны оправдывать самые высокие ожидания

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к болельщикам после вылета команды из Лиги чемпионов.
В ответной встрече 1/8 финала еврокубка итальянский клуб обыграл «Лион», однако этого не хватило для прохода в следующий раунд. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль на счету Роналду.
«Сезон-2019/2020 закончился для нас намного позже, чем обычно, но все же раньше, чем мы ожидали. Пришло время поразмышлять, проанализировать взлеты и падения, потому что критическое мышление — единственный способ стать лучше.
Такой огромный клуб, как «Ювентус», всегда должен быть настроен как лучший в мире, работать как лучший в мире, чтобы мы могли называть себя одним из лучших и крупнейших клубов на планете.
Очень гордимся очередной победой в Серии А в такой трудный год. Лично я забил 37 мячей за «Ювентус» и 11 — за сборную Португалии, и это заставляет меня смотреть в будущее с новыми амбициями и желанием добиваться лучших результатов с каждым годом. Но фанаты требуют от нас большего. Ждут от нас большего. И мы должны оправдывать самые высокие ожидания.
Пусть этот короткий отпуск позволит всем нам принять правильные решения на будущее и вернуться сильнее, чем когда-либо. До скорого!" — написал Роналду в «Инстаграме».
- 8 августа 2020
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