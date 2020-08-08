«Бавария» — «Челси»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Челси» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алькантара, Алаба, Киммих, Перишич, Горецка, Дэвис, Гнабри, Мюллер, Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Хофманн, Одриосола, Зюле, Хави Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Лукас, Толиссо, Тилльман, Мусиала, Аррей-Мби.

«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Эмерсон, Кристенсен, Зума, Канте, Баркли, Ковачич, Маунт, Хадсон-Одои, Абрахам.

Запасные: Кепа, Камминг, Рюдигер, Жиру, Батшуайи, Томори, Броджа, Лоуренс, Маатсен, Бейт, Симеу.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.