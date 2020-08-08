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«Барселона» — «Наполи»: стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

«Барселона» — «Наполи»: стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Наполи» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн.

Запасные: Нето, Пенья, Хуниор Фирпо, Рикки Пуч, Фати, Роналд Араухо, Мончи, Оскар Гарсия, де ла Фуэнте, Рейс, Орельяна.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Марио Руй, Фабиан Руис, Демме, Зелиньски, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Запасные: Мерет, Карнезис, Аллан, Льоренте, Лосано, Элмас, Луперто, Максимович, Политано, Хюсай, Лоботка, Милик.

Напомним, в первом матче «Барселона» и «Наполи» сыграли вничью со счётом 1:1. Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

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