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Карпин — о матче с «Тамбовом»: был предсезонный мандраж

Карпин — о матче с «Тамбовом»: был предсезонный мандраж
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился своим мнением о победе над «Тамбовом» (1:0) в 1-м туре РПЛ.

«Сейчас оценивать игру не надо. У наших ворот не помню, чтобы было много опасных ударов. В обороне нормально сыграли, в атаке надо прибавлять. Доволен результатом, хочется поздравить ребят. Мы давно не выигрывали. Первая игра, был предстартовый, предсезонный мандраж. Но для первой игры это нормально.

В атаке не хватило правильных открываний против такой массированной обороны. Но много моментов против «Тамбова» ни у кого нет. Стандарты нужно было лучше использовать, и можно было бы создать больше моментов, если бы правильно располагались на поле», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол, на 21-й минуте встречи, забил полузащитник ростовчан Павел Мамаев.

Гол Мамаева принёс «Ростову» победу над «Тамбовом»
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