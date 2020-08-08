Карпин — о матче с «Тамбовом»: был предсезонный мандраж

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился своим мнением о победе над «Тамбовом» (1:0) в 1-м туре РПЛ.



«Сейчас оценивать игру не надо. У наших ворот не помню, чтобы было много опасных ударов. В обороне нормально сыграли, в атаке надо прибавлять. Доволен результатом, хочется поздравить ребят. Мы давно не выигрывали. Первая игра, был предстартовый, предсезонный мандраж. Но для первой игры это нормально.

В атаке не хватило правильных открываний против такой массированной обороны. Но много моментов против «Тамбова» ни у кого нет. Стандарты нужно было лучше использовать, и можно было бы создать больше моментов, если бы правильно располагались на поле», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол, на 21-й минуте встречи, забил полузащитник ростовчан Павел Мамаев.