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Хавбек «Торпедо» Гордюшенко: нужно было дожимать «Спартак-2»

Хавбек «Торпедо» Гордюшенко: нужно было дожимать «Спартак-2»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Полузащитник «Торпедо» Астемир Гордюшенко прокомментировал итог матча 2-го тура Футбольной национальной лиги со «Спартаком-2» (1:1).

«Лебеденко забросил мяч на Сергеева, он прострелил, а я просто подставил ногу. Повезло, что мяч залетел в ворота. Думаю, мы с каждой игрой всё больше и лучше понимаем друг друга. Вы видели сами — мы сегодня не забили много моментов. Нужно было дожимать соперника, но, к сожалению, не удалось.

Серия без побед? Мы стараемся не думать об этом. Но, конечно, долго уже не выигрывали. Хочется порадовать своих болельщиков победой», — сказал Гордюшенко в интервью пресс-службе «Торпедо».

Гордюшенко открыл счёт в матче на 31-й минуте. Спустя 13 минут Сильванус Нимели сравнял счёт.

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