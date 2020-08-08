Павел Мамаев забил 50-й мяч в карьере

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев забил гол в матче 1-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:0). Этот мяч стал для 31-летнего игрока 50-м за всю карьеру.

37 голов Мамаев забил в матчах чемпионата России, семь — в еврокубках, шесть — в Кубке России.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол, на 21-й минуте встречи, забил Мамаев. Хавбек «Ростова» Ивелин Попов поставил корпус, ушёл к краю штрафной, откуда сделал подачу. Мяч от ноги защитника «Тамбова» аккуратно прилетел на голову Мамаеву, который без помех расстрелял ворота.

По итогам прошлого сезона «Ростов», набрав 45 очков, занял пятое место в таблице РПЛ. Мамаев выступает за «Ростов» с сентября 2019 года.