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Зобнин: об эмоциональности Тедеско можно говорить много, но не стоит забывать о тактике

Зобнин: об эмоциональности Тедеско можно говорить много, но не стоит забывать о тактике
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился своим мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско, а также рассказал об отпуске.

«Об эмоциональности Тедеско можно говорить много, но не стоит забывать и о тактических моментах. Во время матча он нам очень часто подсказывает, помогает в этом плане.

Когда забью следующий гол? Самое главное, чтобы команда побеждала и набирала очки, а кто забивает, для меня не имеет значения.

Отпуска не было, я три дня отдыхал, провёл эти дни в Москве с семьёй. Потом уже приступил к индивидуальным тренировкам», — сказал Зобнин в интервью пресс-службе клуба.

В матче первого тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» дома сыграет с «Сочи». Встреча пройдет завтра, 9 августа. Начало игры — в 20:00 мск.

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