Зобнин: об эмоциональности Тедеско можно говорить много, но не стоит забывать о тактике
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился своим мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско, а также рассказал об отпуске.
«Об эмоциональности Тедеско можно говорить много, но не стоит забывать и о тактических моментах. Во время матча он нам очень часто подсказывает, помогает в этом плане.
Когда забью следующий гол? Самое главное, чтобы команда побеждала и набирала очки, а кто забивает, для меня не имеет значения.
Отпуска не было, я три дня отдыхал, провёл эти дни в Москве с семьёй. Потом уже приступил к индивидуальным тренировкам», — сказал Зобнин в интервью пресс-службе клуба.
В матче первого тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» дома сыграет с «Сочи». Встреча пройдет завтра, 9 августа. Начало игры — в 20:00 мск.
Тедеско рассказал о тактических изменениях «Спартака» в новом сезоне
- 8 августа 2020
-
23:07
-
22:52
-
22:45
-
22:22
-
22:15
-
22:12
-
21:58
-
21:57
-
21:50
-
21:37
-
21:23
-
21:16
-
21:11
-
21:01
-
21:00
-
20:50
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:18
-
20:12
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:34
-
19:34
-
19:24
-
19:13
-
18:58
-
18:47
-
18:46
-
18:29
-
18:25
-
18:20
Партнерский контент