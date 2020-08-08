Буффон — Пирло: теперь я должен называть вас Мистер?

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отреагировал на назначение Андреа Пирло главным тренером команды.



Экс-полузащитник туринского клуба был назначен на этот пост сегодня, 8 августа.

«Так что, теперь я должен называть вас Мистер?! Удачи в новом испытании, Андреа!» — написал Буффон в «Твиттере».



Голкипер выступает за «Ювентус» с 2001 года. В сезоне-2018/2019 он защищал цвета «ПСЖ».



Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды футболист сыграл 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач. В составе «Ювентуса» Пирло — чемпион Италии (сезоны 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка страны (2012, 2013).