Буффон — Пирло: теперь я должен называть вас Мистер?
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отреагировал на назначение Андреа Пирло главным тренером команды.
Экс-полузащитник туринского клуба был назначен на этот пост сегодня, 8 августа.
«Так что, теперь я должен называть вас Мистер?! Удачи в новом испытании, Андреа!» — написал Буффон в «Твиттере».
Голкипер выступает за «Ювентус» с 2001 года. В сезоне-2018/2019 он защищал цвета «ПСЖ».
Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды футболист сыграл 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач. В составе «Ювентуса» Пирло — чемпион Италии (сезоны 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка страны (2012, 2013).
Пирло возглавил «Ювентус»
- 8 августа 2020
-
23:07
-
22:52
-
22:45
-
22:22
-
22:15
-
22:12
-
21:58
-
21:57
-
21:50
-
21:37
-
21:23
-
21:16
-
21:11
-
21:01
-
21:00
-
20:50
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:18
-
20:12
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:34
-
19:34
-
19:24
-
19:13
-
18:58
-
18:47
-
18:46
-
18:29
-
18:25
-
18:20
Партнерский контент