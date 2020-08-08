Месси обновил рекорд, забив 35 клубам в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» и обновил очередной рекорд.



Аргентинец в главном еврокубковом турнире Европы забил голы 35 командам. Стоит отметить, что ближайший преследователь Месси по этому показателю, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забил 33 клубам.



Матч «Барселоны» и «Наполи» в эти минуты продолжается. Счёт — 3:1 в пользу хозяев поля. В составе сине-гранатовых голы забили Лангле, Месси и Суарес (с пенальти). У «Наполи» точный удар по воротам нанёс Инсинье с одиннадцатиметровой отметки.

Месси мог оформить дубль, однако забитый им мяч был отменён после вмешательства VAR. Перед голом было зафиксировано попадание мяча аргентинцу в руку.